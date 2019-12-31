31 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.12.2019

Suriyeli savaş pilotu albay İstanbul'da vahşice öldürüldü |Video

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Suriyeli eski savaş pilotu subay 52 yaşındaki İsmail Molla Umeyr 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde yeğeni tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Katil zanlısı yeğen Abdulkadir Halil Mulle, gözaltına alındı.

Olay, Sultaniye Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Suriye'den Esenyurt'a taşınan Deyrizor Askeri Konseyi eski Başkanı askeri Albay Pilot İsmail Molla Umeyr (52) karısı ve 3 yaşındaki çocuğu ve yeğeni Abdul Halil Mulle (25) ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre, sabah saatlerinde yaşadıkları daireden kavga seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire içinde eski savaş pilotu Umeyr'i kanlar içinde yerde yatar halde, yeğen Mulle ise üstü başı kan içinde buldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Umeyr'i boğazı kesilerek hayatını kaybettiğini anladı. Katil zanlısı Abdulkadir Halil Mulle ise polis tarafından elleri kelepçelenerek gözaltına alındı. Kavganın çıkış sebebi henüz bilinmezken, polis 3 yaşındaki Yusuf'u ise polis merkezine götürdü. Olayı haber alıp gelen kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

İddiaya göre, Umeyr ve Mulle'nin arasında da dün akşam tartışma çıktı. Umeyr eşi dün akşam yemek yaparken, mutfağa giren yeğeni Mulle'ye eşi Gülsüm'ün yanına gitmemesi konusunda kızdığı ve bu yüzdende aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Yaşanan cinayetin kesin nedeni polisin incelemesi sonrasında ortaya çıkacağını öğrenilirken, cenaze olay yerinde savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Suriyeli savaş pilotu İstanbul'da vahşice öldürüldü
Suriyeli savaş pilotu İstanbul'da vahşice öldürüldü
15 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi
15 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi
MSB'den tüyleri diken diken eden video
MSB'den tüyleri diken diken eden video
Bir annenin feryadı: 7 yıl oldu kızımdan haber yok
Bir annenin feryadı: "7 yıl oldu kızımdan haber yok"
Cezaevi firarisi halk otobüsünde yakalandı
Cezaevi firarisi halk otobüsünde yakalandı
Görüntüler İstanbul'dan! Korkunç olay
Görüntüler İstanbul'dan! Korkunç olay
İstanbul'da fabrika yangını
İstanbul'da fabrika yangını
4 kat artış! Uzmanlardan kızamık uyarısı...
4 kat artış! Uzmanlardan kızamık uyarısı...
Arnavutköy'de cami minaresi fırtınada böyle sallandı
Arnavutköy'de cami minaresi fırtınada böyle sallandı
Sır cinayetler mucize kavuşmalar...
Sır cinayetler mucize kavuşmalar...
Çukur dizisine Nejat İşler damgası
Çukur dizisine Nejat İşler damgası
Okula dönen Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür
Okula dönen Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür
Daha Fazla Video Göster