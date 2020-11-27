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Suriye'deki çadır kentlerde 'yaşam savaşı'

A Haber
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Giriş: 27.11.2020 08:40
Güncelleme:27.11.2020 08:53
Suriye'nin İdlib kentinde Esad zulmünden kaçan ailelerin yerleştiği kamplarda kış oldukça çetin geçiyor. Çadır kentte yaşayan savaş mağdurları Türkiye'nin yardımlarıyla hayatlarını sürdürüyor. A Haber muhabiri İbrahim Doğan detayları aktardı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad zulmünden kaçan ailelerin yerleştiği kamplarda kış oldukça çetin geçiyor. Çadır kentte yaşayan savaş mağdurları Türkiye'nin yardımlarıyla hayatlarını sürdürüyor. A Haber muhabiri İbrahim Doğan detayları aktardı.

Kimi bomba sesleri altında açtı gözlerini dünyaya... Kimi ise savaşın olmadığı bir dünyayla tanışmadı henüz.

Suriye'nin İdlib kentinde savaştan kaçan aileler, sığındıkları çadır kentlerde yaşam savaşı veriyor. Türkiye her zaman olduğu gibi yardımlarıyla, evlerinden, ailelerinden koparılan mazlumların yanında.

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Çadır kentlerde 'yaşam savaşı'
Çadır kentlerde 'yaşam savaşı'
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