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Süphan Dağı’nın zirvesindeki bulutlar görenleri hayran bıraktı

Süphan Dağı'nın zirvesindeki bulutlar görenleri hayran bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.05.2025 09:48
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarından bulunan Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesinden akşam saatlerinden oluşan bulut, gün batımı ile birleşince muhteşem bir manzara ortaya çıkardı. 4058 metre yükseklikte olan Süphan Dağı’nın zirvesinde oluşan bu bulutlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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Süphan Dağı’nın zirvesindeki bulutlar görenleri hayran bıraktı
Görenleri hayran bıraktı
Görenleri hayran bıraktı
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