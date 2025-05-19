Süphan Dağı’nın zirvesindeki bulutlar görenleri hayran bıraktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarından bulunan Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesinden akşam saatlerinden oluşan bulut, gün batımı ile birleşince muhteşem bir manzara ortaya çıkardı. 4058 metre yükseklikte olan Süphan Dağı’nın zirvesinde oluşan bu bulutlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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