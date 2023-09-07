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Sünger şehir nedir? Aşırı hava olaylarının nedeni ne? Türkiye'de en güvenli yerler nereler?

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 14:29
Dünya Meteoroloji Örgütü insanlığın en sıcak üç ayı yaşadığını, ağustosun da şu ana kadar ki en sıcak ay olduğunu açıkladı. BM Genel Sekreteri ise iklim çöküşü başladı uyarısında bulundu. Küresel ısınma dünyanın dengesini mi değiştiriyor? Son dönemde yaşanan doğa olayları ne anlama geliyor? Türkiye'de en güvenli yerler nereler? İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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