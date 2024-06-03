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Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz yoğunluğu başlamadan artışa geçti

AA
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Giriş: 03.06.2024 13:23
Türkiye'nin önemli turizm rotalarından dünyaca ünlü Sümela Manastırı, tamamlanan restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından kapalı odaların da bir bölümünün açılmasıyla yeni turizm sezonuna yoğun başladı.
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