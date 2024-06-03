Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz yoğunluğu başlamadan artışa geçti

Türkiye'nin önemli turizm rotalarından dünyaca ünlü Sümela Manastırı, tamamlanan restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından kapalı odaların da bir bölümünün açılmasıyla yeni turizm sezonuna yoğun başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN