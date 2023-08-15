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Sümela Manastırı'nda ayin

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.08.2023 14:20
Türkiye'nin en önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda 10. Kez ayin düzenleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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