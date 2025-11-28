28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi
Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi

Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 14:02
Yangın, Altınözü - Antakya yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki Volkswagen marka minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alından yangında yaralanma yaşanmazken minibüs kullanılmaz hale geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi
Hastanede kimyasal alarm
Hastanede kimyasal alarm
Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi
Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi
Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu
Çeşme'deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu
Tuz Gölü’nde kırmızı alarm
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm
Yüzlerce kasa balık yakalandı
Yüzlerce kasa balık yakalandı
Tekneler alevlere teslim oldu
Tekneler alevlere teslim oldu
Tekirdağ’da panelvan minibüs alev topuna döndü
Tekirdağ’da panelvan minibüs alev topuna döndü
İşgal döneminin sessiz tanığı köprü yeniden ayakta
İşgal döneminin sessiz tanığı köprü yeniden ayakta
Pendik’te saldırıya uğrayan muhtar konuştu
Pendik'te saldırıya uğrayan muhtar konuştu
154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi
154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi
Otele el bombası atıldı
Otele el bombası atıldı
Daha Fazla Video Göster