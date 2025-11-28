Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi

Yangın, Altınözü - Antakya yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki Volkswagen marka minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alından yangında yaralanma yaşanmazken minibüs kullanılmaz hale geldi.

