28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü’nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü

Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 13:31
Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan ve ülkenin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü kırmızı alarm veriyor. 90 yılda yüzde 85 küçüldüğü tespit edilen Tuz Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi tuz kütlelerini ortaya çıkardı. Hızla küçülmeye devam eden Tuz Gölü'nde en büyük etken bölgedeki 200 bin civarında su kuyusunun bulunması olarak belirlenirken, iklim değişikliği ve vahşi sulamayla birlikte küçülme oranı hızla ilerliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tuz Gölü’nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Hastanede kimyasal alarm
Hastanede kimyasal alarm
Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi
Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi
Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
Çeşme’deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu
Çeşme'deki yangında 7 tekne alevlere teslim oldu
Tuz Gölü’nde kırmızı alarm
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm
Yüzlerce kasa balık yakalandı
Yüzlerce kasa balık yakalandı
Tekneler alevlere teslim oldu
Tekneler alevlere teslim oldu
Tekirdağ’da panelvan minibüs alev topuna döndü
Tekirdağ’da panelvan minibüs alev topuna döndü
İşgal döneminin sessiz tanığı köprü yeniden ayakta
İşgal döneminin sessiz tanığı köprü yeniden ayakta
Pendik’te saldırıya uğrayan muhtar konuştu
Pendik'te saldırıya uğrayan muhtar konuştu
154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi
154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi
Otele el bombası atıldı
Otele el bombası atıldı
Daha Fazla Video Göster