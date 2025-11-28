Tuz Gölü’nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan ve ülkenin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü kırmızı alarm veriyor. 90 yılda yüzde 85 küçüldüğü tespit edilen Tuz Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi tuz kütlelerini ortaya çıkardı. Hızla küçülmeye devam eden Tuz Gölü'nde en büyük etken bölgedeki 200 bin civarında su kuyusunun bulunması olarak belirlenirken, iklim değişikliği ve vahşi sulamayla birlikte küçülme oranı hızla ilerliyor.

