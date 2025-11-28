28 Kasım 2025, Cuma

Siirt’te arıza nedeni ile elektrik direğinde yangın çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 14:20
Edinilen bilgilere göre, Beykent Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik direği, meydana gelen arıza nedeni ile alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Daha sonra elektik şirketi görevlileri, kısa süre içerisinde direğe müdahale ederek elektriğin yeniden verilmesini sağladı.
