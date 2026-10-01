İsrail'deki uçak olayında soru işaretleri: Güvenlik tehdidi mi, seçim propagandası mı?

İsrail'deki uçak alarmı, Başbakan Netanyahu'nun seçim öncesi güvenlik söylemini yeniden gündeme taşıdı. FlyDubai uçağının kaçırılma sinyali vermesi üzerine İsrail savaş uçakları havalandı. Ancak gelişme, Netanyahu'nun sadece bir gün önce yaptığı "saldırı gelebilir" uyarısının hemen ardından yaşandı. Netanyahu'nun güvenlik mesajlarını seçim kampanyasında öne çıkarması ise muhalefetin tepkisini çekti. Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail güvenliğinin seçim malzemesi yapılmamasını gerektiğini söyledi.