Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor: Cevdet Yılmaz'dan “sistemik risk yok” mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ekonomi zirvesinin ardından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu, ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştirecek. Kurul Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TMSF bünyesinde sorunlu fonlara özel hesaplar açıldığını, adli süreçlerin sürdüğünü ve DDK'nın görevlendirildiğini açıkladı. Yılmaz, “Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir” dedi. A Haber Muhabiri Kübra Bal son gelişmeleri aktardı.