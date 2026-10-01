İmamoğlu davasında Yakup Öner'in ifadeleri gündemde: “100 bin dolar elden aldım”

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 2. celsesinin 25. gününde, itirafçı harita mühendisi Yakup Öner’in mahkemedeki savunması ve çapraz sorguda verdiği ifadeler adeta deprem etkisi yarattı. A Haber muhabiri Erşan Karaca’nın aktardığı detaylara göre; mahkemede hakimin ve savcının sorularını tek tek yanıtlayan itirafçı Öner; poşet içinde elden teslim edilen 100 bin dolarlık gayriresmi maaşı, Boğaz'daki yalılardan otellere uzanan milyonlarca dolarlık bağış maskeli rüşvet çarkını ve Fatih Keleş üzerinden yürütülen gayriresmi para trafiğini tüm çıplaklığıyla deşifre etti.