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Sultangazi’de bir hırsız binadaki tüm ayakkabıları aldı beğenmediğini tükürüp bıraktı

DHA
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Giriş: 13.01.2022 10:02
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, girdiği binada tüm katları gezip, çok sayıda ayakkabı çaldığı kameralara yansıyan zanlı, beğenmediği ayakkabının üzerine tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen cumartesi saat 07.00 sularında İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı binanın kapısının açık olduğunu gören bir şahıs, apartmana girerek katları dolaştı. Kapıda bırakılan bütün ayakkabıları, apartmanın girişine toplayan zanlı, beğenmediği bir ayakkabıya tükürerek, geri bıraktı. Ardından da ise, topladığı diğer ayakkabıları siyah poşete doldurup binadan çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan emniyet, hırsızı geçen gün Fatih'te yakaladı.

"PAHALI OLAN AYAKKABILARI SEÇİYOR"

Apartman sakinlerinden Bulut Çetinkaya, "Adam, apartmana girerek bütün katları dolaşıyor. Beğendiği model ve pahalı olan ayakkabıları seçiyor. Eski ayakkabıları almıyor. Daha sonra aldığı ayakkabıları binanın girişinde topluyor. Hatta bir ayakkabıyı beğenmediği için tükürüp yere bırakıyor. 7 çift ayakkabı çalıyor" dedi.

"KÖTÜ OLANA TÜKÜRÜYOR"

Hasan Çetinkaya ise, "45 senedir burada yaşıyorum. Bu apartmanımızda yaşanan ikinci ayakkabı hırsızlığı oluyor. Yaşlı bir adam gelip, çocukların, yeğenlerimin ayakkabılarını çalıyor. İnsan biraz utanır. Pahalı olan ayakkabıları alıyor, kötü olanı ise tükürüp geri bırakıyor" diye konuştu.

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