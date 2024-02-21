21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sultanahmet'te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada

Sultanahmet'te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2024 14:01
Olay, Fatih Sultanahmet Tramvay durağı yakınında geçen Pazartesi yaşandı. Sultanahmet'e gezmeye gelen turist F.Ü., tramvay durağı yakınında yürürken, arkasından bir kişi yanaştı. Telefonla konuşuyormuş gibi yapan şüpheli el çabukluğuyla turistin cebinden telefonunu aldı. Şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken, turizm polisleri durumu fark ederek yakaladı.
Sokak üzerindeki araçları tek tek çizdi
Sokak üzerindeki araçları tek tek çizdi
Sultanahmet’te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada
Sultanahmet'te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada
Küresel ısınma leylekleri de etkiledi
Küresel ısınma leylekleri de etkiledi
Galata bakır alemine kavuştu! A Haber havadan görüntüledi
Galata bakır alemine kavuştu! A Haber havadan görüntüledi
Bağcılar’da 350 bin liralık hırsızlık kamerada
Bağcılar'da 350 bin liralık hırsızlık kamerada
Şişli’de korku dolu anlar! Felaket işte böyle geldi
Şişli'de korku dolu anlar! Felaket işte böyle geldi
Yaban hayatı drone kamerasında
Yaban hayatı drone kamerasında
Milli muharip uçak KAAN gökyüzünde!
Milli muharip uçak KAAN gökyüzünde!
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak
Kırmızı bültenle aranıyordu! İzmir’de yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu! İzmir’de yakalandı
Gaziosmanpaşa’da üvey anne cinayeti kamerada!
Gaziosmanpaşa’da üvey anne cinayeti kamerada!
Bolu’da durdurulan araçtan çıkanlar şok etti!
Bolu’da durdurulan araçtan çıkanlar şok etti!
Daha Fazla Video Göster