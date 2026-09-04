Aşil Kalkanı'nın arkasında ne var? "İsrail'in amacı Yunanistan'ı işgal etmek"

İsrail ile Yunanistan arasında imzalanan 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması kapsamında Ege adalarına savunma sistemlerinin kurulması planlanıyor. 2030 yılında tamamlanması beklenen projenin detaylarını Askeri Stratejist Eray Güçlüer değerlendirdi. Kurulacak sistemlerin menzilinin en fazla 300 kilometre olacağını belirten Güçlüer, anlaşmanın arkasındaki amacın İsrail'in Yunanistan'ı korumak olmadığını, İsrail vatandaşlarının bölgeye yerleştirilmesi olduğunu vurguladı. Güçlüer, İsrail'in asıl hedefinin Yunan halkının parasına çökmek olduğunu ifade ederek, "İsrail Siyonist aklı, Güney Kıbrıs'ta olduğu gibi Yunanistan'ı işgal etmek istiyor." dedi.