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Denizolgun soruşturmasında kritik gelişme! Adli Tıp ön incelemeyi tamamladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Denizolgun soruşturmasında kritik gelişme! Adli Tıp ön incelemeyi tamamladı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Feth-i kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu’nun ilgili birimlerindeki ön incelemeler tamamlandı ve elde edilen bulgular raporlama yapılmak üzere 1. İhtisas Kurulu’na gönderildi. Soruşturma kapsamında 155 tutanağında yer alan “şüpheli, beklenmedik ani ölüm” ifadesi ile doktor Nurettin Demirkol’un beyanları arasındaki çelişkiler de mercek altında.

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