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Polemik sertleşiyor: "Partinin canına okudun, böldün"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Polemik sertleşiyor: "Partinin canına okudun, böldün"

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki siyasi gerilim, tokalaşma polemiği ve karşılıklı sert açıklamalarla alevlenmiş durumda. Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik kırgınlığını dile getirirken "Gönül dünyamda toplu iğnenin ucu kadar yeri yok" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise Özel cephesine "yolsuzluk ve siyasi rant" göndermesi yaptı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki programına neredeyse hiçbir CHP'li belediye başkanının katılmaması da dikkat çekti.

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