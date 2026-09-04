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Bakan Kurum: "İklim finansmanında 9 trilyon dolarlık dev uçurum!"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bakan Kurum: "İklim finansmanında 9 trilyon dolarlık dev uçurum!"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nde küresel iklim mücadelesinin ekonomik boyutuna dikkat çekti. Küresel iklim eylemi için yıllık 7,5 ila 9 trilyon dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğunu, mevcut finansmanın ise 1,9 trilyon dolar seviyesinde kaldığını belirten Kurum, yeşil dönüşümün önümüzdeki dönemin en büyük yatırım ve teknoloji alanlarından biri olacağını vurguladı.

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