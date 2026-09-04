Girne açıklarında gemi faciasında acı bilanço! KKTC Başbakanı Üstel: "Ölü sayısı 12 kayıp kişi 16"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan gemideki arama kurtarma çalışmalarında son durumu açıkladı. Üstel, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 16 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu. 554 metre derinlikte sürdürülen çalışmalar Türkiye'nin gönderdiği TCG Işın ve Alemdar gemilerinin desteğiyle 7/24 devam ederken, kazaya ilişkin ihmal ve sorumlulukların araştırılması için Meclis'te soruşturma komisyonu kurulması talep edildi.