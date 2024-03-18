18 Mart 2024, Pazartesi
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Suikast karşılığı bayilik teklifi! "Banu Parlak'ı vurursan 2 milyonluk bayi senin"
Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat ile babası Sezgin Polat hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Polat ailesinin, Banu Parlak suikastı karşılığında, bayilik teklif ettikleri öne sürüldü.