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Suikast karşılığı bayilik teklifi! "Banu Parlak'ı vurursan 2 milyonluk bayi senin"

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Giriş: 18.03.2024 18:07
Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat ile babası Sezgin Polat hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Polat ailesinin, Banu Parlak suikastı karşılığında, bayilik teklif ettikleri öne sürüldü.
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