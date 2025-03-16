Suç makinesi kadının hamilelik oyununu mahkeme bozdu

Bayrampaşa'daki bir dairede meydana gelen hırsızlık olayının ardından şüpheli 2 kadının suç makinesi oldukları ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Ceylan Çiçek isimli şüphelinin 14 kez hamileliğini bahane ederek hapis cezasından kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca kadının 189 suç kaydının bulunduğu ve 20 dosyadan aranması bulunarak 472 yıla kadar hapis cezası istendiği belirlendi. Şüphelilerden Belkız Ura'nın ise 54 suçtan kaydı bulunurken arama çalışmaları sürüyor.