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'Su sayacına bakacağız abla' diyerek eski nişanlısına kapıyı açtırdı! Kimyasal saldırısına uğrayan genç kız: Nasıl atlatacağımı bilmiyorum

DHA
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Giriş: 22.07.2022 11:49
Konya'da, 26 yaşındaki eski nişanlısı Sabit Türk'ün 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırmasının akabinde yüzü ve vücuduna kimyasal madde fırlattığı 28 yaşındaki Merve Küçüktekin, şimdiye dek deri nakliyle beraber 4 defa bıçak altına yattı. Halen tedavisi süren genç kız, ''Kapıyı açar açmaz elindeki sıvıyı yüzüme doğru fırlattı. Sonradan öğrendim, yüzüme attığı sıvı, demir kapının boyasını dahi eritmiş. " şeklinde konuştu.
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