22 Temmuz 2022, Cuma
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'Su sayacına bakacağız abla' diyerek eski nişanlısına kapıyı açtırdı! Kimyasal saldırısına uğrayan genç kız: Nasıl atlatacağımı bilmiyorum
Konya'da, 26 yaşındaki eski nişanlısı Sabit Türk'ün 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırmasının akabinde yüzü ve vücuduna kimyasal madde fırlattığı 28 yaşındaki Merve Küçüktekin, şimdiye dek deri nakliyle beraber 4 defa bıçak altına yattı. Halen tedavisi süren genç kız, ''Kapıyı açar açmaz elindeki sıvıyı yüzüme doğru fırlattı. Sonradan öğrendim, yüzüme attığı sıvı, demir kapının boyasını dahi eritmiş. " şeklinde konuştu.