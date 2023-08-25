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Su çekilince tarihi mezarlık ortaya çıktı

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Giriş: 25.08.2023 16:36
Havalar ısınmaya, barajlar kurumaya devam ediyor. Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 15'e kadar geriledi. Suyun çekilmesiyle tarihi Şamlar köyü gün yüzüne çıktı.
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