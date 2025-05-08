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Su borusu bomba gibi patladı site savaş alanına döndü! O anlar kamerada

Su borusu bomba gibi patladı site savaş alanına döndü! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 20:44
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, dehşet dolu anlara sahne oldu. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yürütülen onarım çalışması sırasında büyük bir gürültüyle patlayan hat, tonlarca suyu ve taş parçalarını metrelerce yukarı fırlattı.
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Su borusu bomba gibi patladı site savaş alanına döndü! O anlar kamerada
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