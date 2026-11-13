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İtalya, Fransa karşısında öne geçti! Davide Frattesi 63. dakikada sahneye çıktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İtalya, Fransa karşısında öne geçti! Davide Frattesi 63. dakikada sahneye çıktı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, D. Frattesi'nin 63. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 2-1’e getirdi.

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