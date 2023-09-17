17 Eylül 2023, Pazar
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Starlink uyduları Ahlat semalarında görüldü!
Bitlis’in Ahlat ilçesinde Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşlar tarafından gökyüzünde heyecanla izlendi. Ahlat ilçesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uyduların vatandaşları heyecanlandırdığı gözlemlendi.