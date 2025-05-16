16 Mayıs 2025, Cuma
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Sosyal medyanın yeni kabusu: Tik-Dok! Deepfake ile sahte doktor üretiyorlar
Sağlık alanında tehlikeli yeni bir alışkanlık ortaya çıktı. Doktora gitmek yerine şifayı sosyal medyada aramak. Bu zaafı fırsata çeviren sahtekarlar ise "Deep-Fake" yöntemi ile sahte doktorlar üretip yapay zeka destekli "Tik-Dok" hesaplarıyla sosyal medyada kol geziyor. Uzmanlar bu sahte uygulamalara karşı uyarıda bulundu.