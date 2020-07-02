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Sosyal medyadaki asıl tehlike ne? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi |Video

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Giriş: 02.07.2020 12:07
Son dakika haberi... Yeni bir enformasyon çağına giren dünyada çözüm bekleyen en büyük sorunlardan biri de sosyal medya terörüne karşı alınacak önlemler. Sosyal medyadaki asıl tehlike ne? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Son dakika haberi... Yeni bir enformasyon çağına giren dünyada çözüm bekleyen en büyük sorunlardan biri de sosyal medya terörüne karşı alınacak önlemler. Sosyal medyadaki asıl tehlike ne? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Son dakika: Dünya sosyal medya terörüne geçit vermiyor! Para cezası da var hapis cezası da! İşte dünyada sosyal medya düzenlemeleri |Video SON DAKİKA: DÜNYA SOSYAL MEDYA TERÖRÜNE GEÇİT VERMİYOR! PARA CEZASI DA VAR HAPİS CEZASI DA! İŞTE DÜNYADA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ |VİDEO
Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? İşte detaylar |Video SON DAKİKA: SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK? İŞTE DETAYLAR |VİDEO
Son dakika: Albayrak ailesine sosyal medyada çirkin saldırı! Emniyet: 19 hesap yöneticisinden 11i gözaltında |Video SON DAKİKA: ALBAYRAK AİLESİNE SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN SALDIRI! EMNİYET: 19 HESAP YÖNETİCİSİNDEN 11'İ GÖZALTINDA |VİDEO
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine organize saldırı! Sosyal medya terörü nasıl önlenecek? Uzman isim A Haberde değerlendirdi |Video SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK VE AİLESİNE ORGANİZE SALDIRI! SOSYAL MEDYA TERÖRÜ NASIL ÖNLENECEK? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ |VİDEO

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