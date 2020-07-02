Son dakika haberi... Yeni bir enformasyon çağına giren dünyada çözüm bekleyen en büyük sorunlardan biri de sosyal medya terörüne karşı alınacak önlemler. Sosyal medyadaki asıl tehlike ne? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Son dakika haberi... Yeni bir enformasyon çağına giren dünyada çözüm bekleyen en büyük sorunlardan biri de sosyal medya terörüne karşı alınacak önlemler. Sosyal medyadaki asıl tehlike ne? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.