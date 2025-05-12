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Sosyal medya fenomeninin kardeşini böyle kaçırdılar

Sosyal medya fenomeninin kardeşini böyle kaçırdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 12.05.2025 11:43
İstanbul’da sosyal medyada otomobil videolarıyla ünlü olan fenomen H.T.’nin kardeşi T.A.T. fidye için kaçırıldı. Olay, emniyeti alarma geçirirken, polis ekiplerinin peş peşe düzenlediği operasyonlar sonucu şüpheliler baskınlardan haberdar oldu. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler T.A.T.’nin cebine 2 bin lira taksi ücreti koyarak onu serbest bıraktı. Fidye olarak dükkan isteyen 4 şüpheli gözaltına alınırken, fenomenin kardeşinin kaçırma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medya fenomeninin kardeşini böyle kaçırdılar
Sosyal medya fenomeninin kardeşini böyle kaçırdılar
Sosyal medya fenomeninin kardeşini böyle kaçırdılar
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