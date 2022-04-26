Sosyal medya fenomeninden hukuk tarihine geçecek dava!

İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a 24 yaşındaki Aziz Murat K. adlı zanlı tarafından Instagram'dan "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajı gönderildi. Cinsel taciz suçundan 3 sene hapsi talebiyle yargılanan zanlı beraat etti. Mağdur taraf Yılmaz "sanık ayak fetişisti bir tacizcidir" dese de beklediği sonucu alamadı. İşte ayak köleliği mesajıyla başlayan sürecin ayrıntıları…