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Sosyal medya fenomeninden hukuk tarihine geçecek dava!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2022 10:24
İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a 24 yaşındaki Aziz Murat K. adlı zanlı tarafından Instagram'dan "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajı gönderildi. Cinsel taciz suçundan 3 sene hapsi talebiyle yargılanan zanlı beraat etti. Mağdur taraf Yılmaz "sanık ayak fetişisti bir tacizcidir" dese de beklediği sonucu alamadı. İşte ayak köleliği mesajıyla başlayan sürecin ayrıntıları…
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