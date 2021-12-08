08 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Silahla başından vurulmuş halde cami tuvaletinde bulundu

Silahla başından vurulmuş halde cami tuvaletinde bulundu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2021 22:56
Güncelleme:08.12.2021 22:57
Son dakika haberleri... Elazığ'da bir şahıs, cami tuvaletinde kafasından vurulmuş halde bulundu.

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan İzzetpaşa Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvaletten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Kalçık'ın (32) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Kalçık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Silahla başından vurulmuş halde cami tuvaletinde bulundu
Silahla başından vurulmuş halde cami tuvaletinde bulundu
Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu
Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu
Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonu altına aldığı otomobili metrelerce sürükledi
Hafriyat kamyonu altına aldığı otomobili metrelerce sürükledi
Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu
Yolda kalan otomobilin yardımına trafik polisleri koştu
Kar yağışı aniden bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı
Kar yağışı aniden bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı
Beni nasıl aldatırsın? diyerek sokak ortasında eşini bıçakladı
"Beni nasıl aldatırsın?" diyerek sokak ortasında eşini bıçakladı
Arkadaşlarının gözü önünde intihar etti
Arkadaşlarının gözü önünde intihar etti
Malhun Hatun Yıldız Çağrı Atiksoy nereli?
Malhun Hatun Yıldız Çağrı Atiksoy nereli?
Suriye sınırında toz bulutu
Suriye sınırında toz bulutu
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; O anlar kamerada
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; O anlar kamerada
1 Euro’ya mağara satın aldılar saraya çevirdiler!
1 Euro’ya mağara satın aldılar saraya çevirdiler!
Daha Fazla Video Göster