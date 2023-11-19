Son yılların en büyük fırtınası! Pazartesi (20 Kasım) okullar tatil edilir mi? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de anlattı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı ve fırtına birçok ilçede etkili oluyor. Peki hafta boyu hava durumu nasıl olacak? Detayları Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de anlattı.

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