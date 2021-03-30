Son dakika | Yaya geçitlerinde yeni dönem! Bakanlıktan tanıtım filmi: "Yayalar Kırmızı Çizgimiz"

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Yayalar Kırmızı Çizgimiz kampanyası tanıtım filmi, bakanlığın Twitter sayfasından paylaşıldı. Kampanya, 2018 yılından bu yana benimsenen 'yaya öncelikli trafik' anlayışının simgelerinden biri oldu. Bakanlık bünyesinde yayaların ve araçların karışmış oldukları kazaları en aza indirgemek için 3.5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.

Trafikte sıfır can kaybı anlayışla 2018 yılından bu yana sürücülere ve yayalara eğitim veren İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğu son tanıtım filmini Twitter'da paylaştı.

SOYLU "KIRMIZI ÇİZGİMİZİ ÇEKİYORUZ" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" dedi, hazırlıklar başladı.

O kırmızı çizginin hedefi trafikteki tüm sürücüler...

Yaya geçitlerindeki çizgilerin kırmızıya boyanması ile yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekilecek.

TRAFİĞİN KIRMIZI ÇİZGİSİ YAYALAR

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sözleri ile başlayan trafikte yaya önceliği seferberliği yeni bir uygulamayla devam ediyor.

Işıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyanacak. Böylece sürücülere ''Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir'' mesajı verilecek.

Yaya geçitlerindeki "kırmızı çizgi" uygulaması ile birlikte trafik denetimleri de artırılacak.