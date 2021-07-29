Son dakika: Yangın bölgesinde rüzgar etkisini sürdürecek mi? Uzman isim A Haber'de anlattı: Pazartesi gününe kadar...

Son dakika haberi... Antalya Manavgat'taki yangında söndürme çalışmalarını oldukça etkileyen rüzgar etkisini ne zamana kadar sürdürecek? Çalışmaları kolaylaştıracak bir tahmin bekleniyor mu? Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Murat Güler, A Haber canlı yayınında bölgenin hava notlarını paylaştı. Güler, "Son yapılan tahminlere göre rüzgarın kuzey yönlerden Pazartesi gününe kadar devam etmesini hala beklemekteyiz. Rüzgar özellikle bugün ve yarın zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Ancak Pazartesine doğru yani Cumartesinden sonra rüzgar kuzey yönlerden esmekle beraber nispeten rüzgar hızını biraz daha azalarak kaybedecektir. Şu an için beklentilerimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

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