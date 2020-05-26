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Son dakika: Van'da taziye çadırı kabusu sürüyor! 18 bin kişi koronavirüs karantinasında... |Video

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Giriş: 26.05.2020 11:56
Güncelleme:26.05.2020 12:22
Son dakika haberi; Van'da yasak olmasına rağmen taziye kabul edilen evlerde 150'den fazla kişiye virüs bulaştı. Taziye çadırına giden bir kadının ise hayatını kaybetti. Kent genelinde ise 18 bin kişinin koronavirüs karantina altında olduğu açıklandı.

İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde bir eve taziyeye giden çok sayıda vatandaş virüs kapmıştı.

Filyasyon ekibinin yaptığı testler sonucu vaka sayısı 128'e yükseldi.
Hastanede tedavi altına alınan bir kadın hayatını kaybetti.

Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesinde de yine taziye evi ile bağlantılı vaka sayısı 35'e yükseldi.

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak uyarıları dikkate almayan bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Van'da toplam vaka sayısı 478 olarak açıklandı.

Kentte 18 bin kişinin karantina uygulaması devam ediyor.

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