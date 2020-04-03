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03.04.2020

Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde şiddetli deprem | 2020 son depremler... | VİDEO

Son dakika haberine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 8.44'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DAKİKA HABERİ: Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 08.44 sıralarında Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

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