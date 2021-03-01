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Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

A Haber
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Giriş: 01.03.2021 15:02
Güncelleme:01.03.2021 15:29
Kademeli normalleşme için gözler bugün yapılacak kabine toplantısına cevirilmiş durumda. “Yerinde karar” dönemi ile şehirler 4 risk kategorisine ayrılacak. İller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi risk kategorisine ayrılacak. Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? İlk olarak hangi iller normalleşecek? Kısıtlama hangi illerde esnetilecek? Hangi il hangi renkte olacak? Vaka sayılarına baktığımızda normalleşmeye hangi iller daha yakın? Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? 3 büyük kent İstanbul, İzmir ve Ankara’da son durum ne? Normalleşmeye yakın mı? Detayları A Haber ekibinden Tahir İnan aktardı.

Kademeli normalleşme için gözler bugün yapılacak kabine toplantısına cevirilmiş durumda. "Yerinde karar" dönemi ile şehirler 4 risk kategorisine ayrılacak. İller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi risk kategorisine ayrılacak. Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? İlk olarak hangi iller normalleşecek? Kısıtlama hangi illerde esnetilecek? Hangi il hangi renkte olacak? Vaka sayılarına baktığımızda normalleşmeye hangi iller daha yakın? Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? 3 büyük kent İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? Normalleşmeye yakın mı? Detayları A Haber ekibinden Tahir İnan aktardı.

Normalleşmeye en yakın ve uzak iller! NORMALLEŞMEYE EN YAKIN VE UZAK İLLER!

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Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
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