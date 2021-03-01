Kademeli normalleşme için gözler bugün yapılacak kabine toplantısına cevirilmiş durumda. “Yerinde karar” dönemi ile şehirler 4 risk kategorisine ayrılacak. İller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi risk kategorisine ayrılacak. Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? İlk olarak hangi iller normalleşecek? Kısıtlama hangi illerde esnetilecek? Hangi il hangi renkte olacak? Vaka sayılarına baktığımızda normalleşmeye hangi iller daha yakın? Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? 3 büyük kent İstanbul, İzmir ve Ankara’da son durum ne? Normalleşmeye yakın mı? Detayları A Haber ekibinden Tahir İnan aktardı.

Kademeli normalleşme için gözler bugün yapılacak kabine toplantısına cevirilmiş durumda. "Yerinde karar" dönemi ile şehirler 4 risk kategorisine ayrılacak. İller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi risk kategorisine ayrılacak. Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? İlk olarak hangi iller normalleşecek? Kısıtlama hangi illerde esnetilecek? Hangi il hangi renkte olacak? Vaka sayılarına baktığımızda normalleşmeye hangi iller daha yakın? Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? 3 büyük kent İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? Normalleşmeye yakın mı? Detayları A Haber ekibinden Tahir İnan aktardı.