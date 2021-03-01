Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?
Kademeli normalleşme için gözler bugün yapılacak kabine toplantısına cevirilmiş durumda. "Yerinde karar" dönemi ile şehirler 4 risk kategorisine ayrılacak. İller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi risk kategorisine ayrılacak. Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? İlk olarak hangi iller normalleşecek? Kısıtlama hangi illerde esnetilecek? Hangi il hangi renkte olacak? Vaka sayılarına baktığımızda normalleşmeye hangi iller daha yakın? Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? 3 büyük kent İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? Normalleşmeye yakın mı? Detayları A Haber ekibinden Tahir İnan aktardı.
Koronavirüsle mücadelede yeni döneme başlanırken normalleşmeye en yakın ve en uzak iller merak konusu oldu. Peki illerin son durumu ne? A Haber ekibinden Tahir İnan canlı yayında anlattı.
KIRMIZI KATEGORİDE BULUNAN İLLER
Çok yüksek riskli grupta 12 il: Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Konya, Aksaray, Karaman ve Sakarya
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Kısıtlamanın belki de ilk kalkacağı iller mavi kategorideki düşük riskli iller: Iğdır, Batman, Muş, Şırnak ve Hakkari
ÜÇ BÜYÜK KENTTE SON DURUM NE?
TURUNCU KATEGORİDE HANGİ İLLER VAR?
İŞTE YÜKSEK RİSKLİ İLLER
SARI KATEGORİDE HANGİ İLLER VAR?
İŞTE ORTA RİSKLİ İLLER
A Haber canlı yayınında önemli uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Türkiye'deki tabloya baktığımızda görülen büyük şehirlerde dikkatli olunması gerçeği. Rakamlara baktığımızda İstanbul enfeksiyonun artış trendi söz konusu. Büyük şehirler kalabalıklar nedeniyle enfeksiyon konusunda riskli. İstanbul'da gevşemelere gitmeyi kesinlikle gitmeyi düşünmemeliyiz." dedi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık açıklamalarına şu sözlerle devam etti;
Geçmişte restoranların açık olduğu dönemde, içeri giren maskeyi çıkartıyordu. Sanki restoranlar, kafeler virüsten arındırılmış bölgeymiş gibi. Restoran ve kafelerin açılacağı yerlerde yemekler yendikten sonra en kısa sürede kalkılmalı. Önünde tabak olmayan, yemek yemeyen kişinin maskesi takılı olmalı.
Eğer vaka sayılarında o bölgelerde artış olursa yine kapatmaya gidecek. Bu yüzden işletme sahipleri ve çalışanlar müşterileri kibarca uyarmalı. Bu yöntem herkes için daha iyi olacaktır. Yoksa 3. dalgaya maruz kalabiliriz.