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Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

Kademeli normalleşme için gözler bugün yapılacak kabine toplantısına cevirilmiş durumda. "Yerinde karar" dönemi ile şehirler 4 risk kategorisine ayrılacak. İller , turuncu, sarı ve mavi risk kategorisine ayrılacak. Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? İlk olarak hangi iller normalleşecek? Kısıtlama hangi illerde esnetilecek? Hangi il hangi renkte olacak? Vaka sayılarına baktığımızda normalleşmeye hangi iller daha yakın? Kırmızı turuncu sarı ve mavi kategoriler ne anlama geliyor? Bu kategorilerde hangi iller var? 3 büyük kent , ve 'da son durum ne? Normalleşmeye yakın mı? Detayları ekibinden aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

Koronavirüsle mücadelede yeni döneme başlanırken normalleşmeye en yakın ve en uzak iller merak konusu oldu. Peki illerin son durumu ne? A Haber ekibinden Tahir İnan canlı yayında anlattı.

Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

KIRMIZI KATEGORİDE BULUNAN İLLER

Çok yüksek riskli grupta 12 il: Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Konya, Aksaray, Karaman ve Sakarya

Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Kısıtlamanın belki de ilk kalkacağı iller mavi kategorideki düşük riskli iller: Iğdır, Batman, Muş, Şırnak ve Hakkari

Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

ÜÇ BÜYÜK KENTTE SON DURUM NE?

Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

TURUNCU KATEGORİDE HANGİ İLLER VAR?

Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

İŞTE YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

SARI KATEGORİDE HANGİ İLLER VAR?

Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

İŞTE ORTA RİSKLİ İLLER

Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

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Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

A Haber canlı yayınında önemli uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Türkiye'deki tabloya baktığımızda görülen büyük şehirlerde dikkatli olunması gerçeği. Rakamlara baktığımızda İstanbul enfeksiyonun artış trendi söz konusu. Büyük şehirler kalabalıklar nedeniyle enfeksiyon konusunda riskli. İstanbul'da gevşemelere gitmeyi kesinlikle gitmeyi düşünmemeliyiz." dedi.

Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

Geçmişte restoranların açık olduğu dönemde, içeri giren maskeyi çıkartıyordu. Sanki restoranlar, kafeler virüsten arındırılmış bölgeymiş gibi. Restoran ve kafelerin açılacağı yerlerde yemekler yendikten sonra en kısa sürede kalkılmalı. Önünde tabak olmayan, yemek yemeyen kişinin maskesi takılı olmalı.

Son dakika: Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın iller hangileri? Kırmızı kategorideki iller neler? İstanbul İzmir Ankara'da son durum ne?

Eğer vaka sayılarında o bölgelerde artış olursa yine kapatmaya gidecek. Bu yüzden işletme sahipleri ve çalışanlar müşterileri kibarca uyarmalı. Bu yöntem herkes için daha iyi olacaktır. Yoksa 3. dalgaya maruz kalabiliriz.

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