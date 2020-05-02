Son dakika: Uzman isim A Haber canlı yayınında uyardı: "Son 2 gündür acil servislerinde hareketlilik var" |Video

Son dakika haberi; Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesi sürüyor. İyileşen vaka sayısı her gün artarken toplam vaka sayısı ise 122 bini aştı. Son günlerde iyileşen vaka sayısındaki artış ve yeni vaka sayısındaki azalış rehavete sebep olurken Acil Tıp Derneği Uzmanları Başkan Prof. Dr. Başar Cander A Haber canlı yayınında uyardı. Cander, son 2 gündür acil servislerde hareketliliğin olduğunu biraz daha tedbirlere devam edilmesi gerektiğini söyledi. Caner, 20-25 gün içerisinde de normalleşmeyi beklediklerini ifade etti.

Son dakika haberi; Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesi sürüyor. İyileşen vaka sayısı her gün artarken toplam vaka sayısı ise 122 bini aştı.

Son günlerde iyileşen vaka sayısındaki artış ve yeni vaka sayısındaki azalış rehavete sebep olurken Acil Tıp Derneği Uzmanları Başkan Prof. Dr. Başar Cander A Haber canlı yayınında uyardı. Cander, son 2 gündür acil servislerde hareketliliğin olduğunu biraz daha tedbirlere devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Caner, 20-25 gün içerisinde de normalleşmeyi beklediklerini ifade etti.