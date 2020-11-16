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Son dakika: Usta gazeteci Ahmet Kekeç'e veda! Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler Kekeç'i gözyaşlarıyla anlattı

A Haber
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Giriş: 16.11.2020 12:00
Güncelleme:16.11.2020 12:06
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat eden usta yazarın cenazesi, bugün Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan mezarlığına defnedilecek. Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, A Haber canlı yayınında Kekeç'i gözyaşlarıyla anlattı. Güler, "Kirada oturduğu evinden ceketini bile almadan ambulansa koydular onu hastaneye getirdiler ve bir daha da çıkamadı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat eden usta yazarın cenazesi, bugün Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan mezarlığına defnedilecek. Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, A Haber canlı yayınında Kekeç'i gözyaşlarıyla anlattı.

"KANSERE GRİP MUAMELESİ ÇEKEN BİR ADAMDI"

Güler, "Zor buna alışmak zor buna katlanmak zor. Takdiri ilahi diyecek bir şeyimiz yok elimiz kolumuz bağlı. Ama Ahmet ağabeye şuraya gelmek hiç yakışmıyor bu bir isyan değil şüphesiz ama ben espri yapardım sen 36 sene daha yaşayacaksın diye. Kansere yakalandığında geldi ve dedi kanser oldum diye ama çok metindi grip olmuş gibi kansere grip muamelesi çeken bir adamdı Ahmet Kekeç. Atlatırsın dedik. Atlattı da ilkinde başardı onu alt etti. Sana kanser ne yapar diyorduk. Kirada oturduğu evinden ceketini bile almadan ambulansa koydular onu hastaneye getirdiler ve bir daha da çıkamadı." şeklinde konuştu.

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