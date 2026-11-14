ABD hava sahasında siber saldırı ihtimali! Doç. Dr. Kemal Olçar: "Bu bir mesaj olabilir"
ABD'de uçuşları etkileyen iletişim kesintisi, siber saldırı şüphesini gündeme getirdi. A Haber canlı yayınında konuşan Doç. Dr. Kemal Olçar, Microsoft sistemlerindeki kesintiyle aynı dönemde yaşanan havacılık krizini değerlendirdi. ABD makamlarının saldırı belirtisi bulunmadığı açıklamasına rağmen dışarıdan zararlı yazılımla müdahale ihtimaline dikkat çeken Olçar, olası bir siber saldırının hava trafiğinde ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceğini belirtti.