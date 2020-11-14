Usta gazeteci Ahmet Kekeç hayata veda etti! Türkiye’nin acı kaybı

Türkiye bir değerini daha yitirdi. Daha önce 2 kez kanseri yenen ve Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti. Türk basınının duayen gazetecilerinden Kekeç'in ölümü, tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Devletin zirvesi, sevenleri ve meslektaşları, usta kalem için duygu dolu taziye mesajı yayımladı.