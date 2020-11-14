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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Usta gazeteci Ahmet Kekeç hayata veda etti! Türkiye’nin acı kaybı Usta gazeteci Ahmet Kekeç hayata veda etti! Türkiye’nin acı kaybı
Türkiye bir değerini daha yitirdi. Daha önce 2 kez kanseri yenen ve Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti. Türk basınının duayen gazetecilerinden Kekeç'in ölümü, tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Devletin zirvesi, sevenleri ve meslektaşları, usta kalem için duygu dolu taziye mesajı yayımladı.
Giriş Tarihi: 14.11.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 16:05
Oğlu Mehmet Hakan Kekeç ise sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam."
GALERİ DEVAM EDİYOR
Usta kalemin ölüm haberini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongreleri için yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç'e başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan, şöyle dedi:
"Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Usta gazeteci, kıymetli yazar Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kalemiyle, duruşuyla, yaşayışıyla örnek bir insan, Ahmet Kekeç Ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum... Başımız sağ olsun. Rabbim mekanını âlî eylesin inşallah."