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Usta gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! İşte Kekeç'in odası

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Giriş: 15.11.2020 12:09
Güncelleme:15.11.2020 14:00
Bir süredir hastanede tedavi gören ve iki defa kanseri yenen usta gazeteci Ahmet Kekeç dün hayata gözlerini yumdu. Kekeç'in vefatının ardından, edebiyat ve basın dünyasından birçok isim, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajlarında bulunarak, üzüntülerini dile getirdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Kekeç'in köşe yazılarını kaleme aldığı Akşam Gazetesi'nin İstanbul'daki binasından detayları aktardı.

Bir süredir hastanede tedavi gören ve iki defa kanseri yenen usta gazeteci Ahmet Kekeç dün hayata gözlerini yumdu. Kekeç'in vefatının ardından, edebiyat ve basın dünyasından birçok isim, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajlarında bulunarak, üzüntülerini dile getirdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Kekeç'in köşe yazılarını kaleme aldığı Akşam Gazetesi'nin İstanbul'daki binasından detayları aktardı.

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