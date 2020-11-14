Son dakika: Koronavirüse yakalanan gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

SON SAĞLIK DURUMUNU OĞLU AÇIKLAMIŞTI

Mehmet Hakan Kekeç babası Ahmet Kekeç'in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek; 'Babam gençken verem, son iki senede de iki defa kanser atlattı. Yani ciğerleri yorgun. Bir de üzerine KOAH illeti. Elbette pandemi nedeniyle çok dikkat ettik. İki hafta önce akciğerine pıhtı attı. 10 güne yakın hastanede yattı. Virüsü orada kaptığı kanaatindeyiz. Çünkü inanılmaz kalabalık bir devlet hastanesiydi. İki gün önce ambulansa bilinci kapalı bindirdik. O zamandan beri entübe durumda. Hâlâ duaya ihtiyacı var, hepimiz gibi... ' ifadelerini kullandı.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor.

Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.