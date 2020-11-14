Son dakika: Koronavirüse yakalanan gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda olan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ahmet Kekeç’in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam." dedi. Gazeteci-Yazar Mehmet Metiner ise, "Camiamız bir değerini kaybettiği için sonsuz üzüntülüyüm. Mekanın cennet olsun can kardeşim." diye yazdı. Öte yandan Ahmet Kekeç’in oğlu Mehmet Hakan Kekeç’in de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyurdan Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam." diye yazdı.
METİNER: "CAMİAMIZ BİR DEĞERİNİ KAYBETTİĞİ İÇİN SONSUZ ÜZÜNTÜLÜYÜM"
Gazeteci-Yazar Mehmet Metiner, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Ahmet Kekeç kardeşimiz/üstadımız tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. Camiamız bir değerini kaybettiği için sonsuz üzüntülüyüm. Kendisine Allah'tan sonsuz rahmet, muhterem ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun can kardeşim" ifadelerini kullandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ahmet Kekeç'i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.
SON SAĞLIK DURUMUNU OĞLU AÇIKLAMIŞTI
Mehmet Hakan Kekeç babası Ahmet Kekeç'in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek; 'Babam gençken verem, son iki senede de iki defa kanser atlattı. Yani ciğerleri yorgun. Bir de üzerine KOAH illeti. Elbette pandemi nedeniyle çok dikkat ettik. İki hafta önce akciğerine pıhtı attı. 10 güne yakın hastanede yattı. Virüsü orada kaptığı kanaatindeyiz. Çünkü inanılmaz kalabalık bir devlet hastanesiydi. İki gün önce ambulansa bilinci kapalı bindirdik. O zamandan beri entübe durumda. Hâlâ duaya ihtiyacı var, hepimiz gibi... ' ifadelerini kullandı.
AHMET KEKEÇ KİMDİR?
Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor.
Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.
Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.
Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.
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