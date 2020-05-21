Son dakika: Uşak'ta orman yangını | Video

Son dakika haberine göre; Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kiraz mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve su tankeriyle karadan müdahale ederken, havadan söndürme helikopteriyle de çalışmalara destek verildi.







Ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu öğrenilirken, yangının 2 dekarlık alana yayıldığı bildirildi.



Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.





