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Son dakika | Ümraniye'de akıllara durgunluk veren olay!

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Giriş: 26.04.2021 10:31
Ümraniye’de sokağa kısıtlamasının devam ettiği saatlerde kısıtlamaya uymayarak nargile keyifli okey partisine polis baskın yaptı. Polisin baskın anında okey masasında yakalanan kişiler polislere “Biz sizi anlıyoruz siz de bizi anlayın, bize yardımcı olun” diye teklifte bulunurken polis ekipleri kafede keyif yapan 22 kişiye 69 bin 960 lira ceza kesti.

Tatlısu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alan Dudullu Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekâna baskın için harekete geçti. Açık olan kafenin önüne gelen ekipler içeride nargile keyifli okey oynayan kişileri tespit ederek mekana baskın yaptı. Polisleri karşısında gören kişiler büyük şok geçirerek kumar masasını örtbas etmeye çalışırken bazıları saklanmaya çalıştı. Daha sonrasında polis ekipleri arama yaparak korona virüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken kafede nargile keyifli okey oynayan 22 kişi ile karşılaştı.

BİZİ ANLAYIN YARDIMCI OLUN

Mekanda nargile keyifli okey oynayan kişilerden biri ceza yememek için polis ekiplerini ikna etmeye çalışarak, "Biz sizi de anlıyoruz, zevkine gelip burayı basmadınız. Biz sana görevini kötüye kullanıyorsun demiyoruz. Ama siz de bu konuda bize yardımcı olun" diye ekiplere teklifte bulundu.

KAMERAYI KAPATIN AYIP

Basılan mekanda görüntülenmek istemeyen kişiler ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Kendilerinin çekilmemesini isteyen kişiler," Kamerayı kapatır mısın artık yeter ayıp" diye tepki gösterdi.

69 BİN 960 LİRA CEZA

Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 22 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 69 bin 960 TL para cezası kesildi.

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