Dünya Kupası rüyası kabusa döndü: Kupaya erken veda ettik

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na erken veda etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını kaybetti.