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Herkes sandalye getirdi, o çadır kurdu

Sivas'ta YKS'ye giren 4 yeğenini bekleyen Talha Polat, okul bahçesine kurduğu kamp çadırıyla dikkat çekti.

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