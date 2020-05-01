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Son dakika: Trabzon'da koronavirüsü yenen doktor Selin Ünal horonla taburcu oldu |Video
Son dakika haberi... Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesinin acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Selin Ünal koronavirüse yakalandı. 14 gün süren tedavinin ardından virüsü yenen Ünal, hastaneden horonla taburcu oldu. Ünal görevinin başına hemen dönerken yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Ünal, “Son rakamlar iyiye gittiğini gösteriyor tabi ki ama bizim rehavete kapılıp da sokaklara dökülmemizi gerektirmiyor." uyarısında bulundu.
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