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Trabzon'da genç bir kız köprüden atlayarak intihar etti

İHA
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Giriş: 21.11.2021 22:31
Güncelleme:21.11.2021 22:31
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde genç bir kız bugün akşam saatlerinde Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden aşağıya atlayarak intihar etti. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

Alınan bilgiye göre, ilçenin Atapark mevkiinde bugün akşam saat 20.45 sıralarında 25-30 yaşlarında olduğu öğrenilen genç bir kız Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken birden kendisini yaklaşık 50 metreden boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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